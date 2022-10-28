Ломаченко – Ортис: онлайн-трансляция церемонии взвешивания боксеров

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса. В преддверии боя боксеры провели обязательную церемонию взвешивания.

Ломаченко и Ортис должны провести церемонию взвешивания за день до боя. Оба боксера выступают в легком весе, поэтому при взвешивании они должны уложиться в 61,2 килограмма.

После церемонии взвешивания боксеры проведут последнюю дуэль взглядов. Перед этим на пресс-конференции они уже провели дуэль взглядов.

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Церемония взвешивания Ломаченко и Ортиса начнется в 22:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания Ломаченко и Ортиса

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут на ринг ближе к 06:00 утра.

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Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. После боя на сайт будет доступно полное видео боя.