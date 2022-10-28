Ломаченко та Ортіс мають провести церемонію зважування за день до бою. Обоє боксерів виступають у легкій вазі, тож під час зваження вони мають вкластися у 61,2 кілограма.

Після церемонії зваження боксери проведуть останню дуель поглядів. Перед тим на пресконференції вони вже провели дуель поглядів.

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Церемонія зваження Ломаченка та Ортіса розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії зважування Ломаченка та Ортіса

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. В Українці це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть на ринг ближче до 06:00 ранку.

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Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Після бою на сайт буде доступне повне відео бою.