Король вернулся: представлен официальный трейлер боя Ломаченко – Ортис с упоминанием о войне

Украинский боксер Василий Ломаченко следующий бой проведет 29 октября (ночь на 30 октября в Украине) против Джемейна Ортиса. Организаторы боя представили официальный трейлер.

Бой Ломаченко – Ортис состоится в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквер гарден". Это будет главное сражение вечера 29 октября. В Украинке это уже будет утро 30 октября (выход Ломаченко на ринг ожидается около 6:00).

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Перед сражением организаторы представили официальный трейлер. В нем не обошлось без упоминания о войне в Украине. Ведь в начале 2022 года Ломаченко планировал провести несколько боев. Среди них мог быть и бой против тогдашнего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Но из-за войны Ломаченко отказался от проведения этого боя. А Камбосос за то время проиграл чемпионские пояса Дэвину Хэйни. После этого боксеры провели бой-реванш, где снова победил Хейни.

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Пока Ломаченко готовится провести бой против Ортиса, который провел на профессиональном ринге 17 боев. Выиграл он 16 (из которых восемь – досрочно), и еще раз бой закончился вничью.

Ломаченко – Ортис трейлер боя