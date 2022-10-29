Бой Ломаченко – Ортис: когда начнется бой и где его смотреть
29 октября 2022 , 20:42Читати новину українською
Василий Ломаченко проведет бой против Джемейна Ортиса 29 октября. В Украине это утро воскресенья 30 октября. А трансляция будет доступна только онлайн.
Бой Ломаченко – Ортис будет главным на вечере бокса в Нью-Йорке 29 октября. Следовательно боксеры последними выйдут в ринг.
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Их выход ожидается не раньше, чем в 05:00 по киевскому времени.Следует напомнить, что в ночь с 29 на 30 октября Украина "переходит" на зимнее время. Следовательно, часы переводят на час назад – в 04:00 утра стрелки часов должны быть переведены на час назад.
Официальным транслятором боя Ломаченко-Ортис в Украине является платформа Megogo. Именно здесь пройдет показ боя. Трансляция из студии начнется в 3:00. Сам бой в прямом эфире ожидается после пяти часов.