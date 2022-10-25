Ни один украинский телеканал не купил права на показ боя Ломаченко – Ортис: где смотреть онлайн

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в ночь с 29 на 30 октября 2022 года. Его соперником будет Джемейн Ортис. Но это сражение будет доступно только для просмотра онлайн.

Бой Ломаченко – Ортис будет главным на вечере бокса в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке 29 октября. Так что на ринг боксеры выйдут тогда, когда в Украине уже будет утро 30 октября – около 5:00.

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Любители бокса бой Ломаченко – Ортис смогут посмотреть только онлайн. Он не будет доступен по общенациональным телеканалам в Украине. Ни один из них не приобрел права на показ боя Ломаченко – Ортис.

Где смотреть бокс Ломаченко – Ортис

Единственным официальным транслятором поединка Ломаченко – Ортис в Украине есть платформа Megogo. Именно она купила права на показ боя.

Начало трансляции вечера бокса там запланировано на 03:00. Сам бой Ломаченко – Ортис начнется не быстрее, чем в 05:00.

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Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Ортис.

Почему телеканалы не купили трансляцию боя Ломаченко – Ортис

Ни один украинский телеканал не купил права на показ боя Ломаченко – Ортис. Среди причин может быть как финансовая сторона (организаторы выставили слишком большую цену за эти права), так и отсутствие возможности трансляции. Ведь телеканалы транслируют общенациональный телемарафон "Единые новости".

Например, бой Усик – Джошуа был доступен в эфире "Суспильного" во время телемарафона, ведь Александр Усик сам выкупил права на показ этого боя в Украине и отдал его вещателю. Кроме того, этот бой вызвал гораздо больший интерес у украинских болельщиков, ведь на кону были чемпионские пояса. Сам Усик во время боя собирал деньги для помощи украинской армии.

Бой Ломаченко – Ортис не будет за чемпионские пояса. Так что и интерес к этому бою не так велик.