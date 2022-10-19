Ломаченко – Ортис: кто и когда покажет бой украинского боксера онлайн

Украинский боксёр Василий Ломаченко возвращается в ринг. 29 октября (ночь на 30 октября в Украине) он проведет бой против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке.

Василий Ломаченко почти год не выходил на профессиональный ринг. В декабре 2021 года он победил Ричарда Комми. И в 2022 году мог провести бой против Джорджа Камбососа, ставшего абсолютным чемпионом мира, отобрав чемпионские пояса у обидчика Ломаченко Теофимо Лопеса.

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Но из-за войны провести этот бой не удалось. И Камбосос за это время проиграл эти чемпионские пояса Дэвину Хэйни. При этом боксеры потом провели реванш, где Хэйни снова победил.

Так что путь к чемпионскому бою Ломаченко вынужден начать с боя против Джемейна Ортиса. 26-летний боксер на профессиональном ринге провел 16 боев и пока не знает поражений. Восемь раз он заканчивал сражение досрочно.

Бой Ломаченко – Ортис решили провести в Нью-Йорке в легендарном "Мэдисон сквер гарден". Он состоится 29 октября. В Украине это будет утро 30 октября. Это будет главное сражение этого боксерского вечера.

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Смотреть бой Ломаченко – Ортис в Украине можно будет только онлайн. Его эксклюзивно покажут на платформе Megogo. Ни один общенациональный канал не купил права на трансляцию боя Ломаченко – Ортис по телевидению.

Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Ортис начнется в 5:00 в воскресенье, 30 октября.