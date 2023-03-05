"Пусть едет к Кадырову": разъяренные украинцы об объятиях Ломаченко с российским бойцом

Василий Ломаченко покинул пределы Украины, чтобы отличиться новым зашкваром. Украинский боксер сделал фото с другом Рамзана Кадырова.

Титулованный боксер из Украины посетил турнир смешанных единоборств UFC 285 в Лас-Вегасе. Одна из телекамер была переведена на трибуны, где попал скандальный эпизод.

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Во время трансляции видно, как Ломаченко обнялся с российским бойцом UFC Исламом Махачевым и сделал с ним совместное фото. Василий еще раз доказал свою пророссийскую позицию.

Одним из первых, кто отреагировал на этот зашквар, стал активист Сергей Стерненко. В своих соцсетях он выложил скандальные скрины и видео по трансляции с участием украинского боксера.

Стерненко: Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины

Стерненко отметил, что пока в Украине гибнут люди, Ломаченко ездит в США и развлекается в компании россиян.

Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC – бои в смешанном стиле,

– написал Стерненко.

"Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины. Собственно, Ломаченко поддерживает эту агрессию тоже", – добавил активист.

Отметим, что Ислам Махачев является другом самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова, поддерживающего безумный план Владимира Путина в войне России против Украины.

Под публикациями Стерненко разгорелась настоящая горячая дискуссия между украинцами. Были даже те, кто вступился за боксера.

Вася, конечно, еще тот олень, но бл**ь, он поехал не просто бой посмотреть, он в штатах готовится к своему бою. Не надо здесь разгонять, что он специально туда поехал ради Юфс,

– написал кто-то из подписчиков Стерненко в твиттере.

На что активист снова выложил совместное фото Ломы с россиянином и ответил: "Да, мы все видим, как он готовится, спасибо".

Однако большинство украинцев поддержали критику Стерненко. Были попросившие создали петицию, чтобы лишить Ломаченко украинского гражданства. Люди не понимают, зачем человеку с пророссийской позицией паспорт Украины.

Подписчики предполагают, что после таких поступков Василия не впустят обратно в Украину и массово обращаются в СБУ.

Также украинцы отметили, что с нетерпением ждут следующего боя Василия. Напомним, что Ломаченко близок к поединку за абсолют в легком весе против Дэвина Хэйни. Но в том бою сердца украинцев будут на стороне отнюдь не Василия, а его соперника.

Реакция украинцев на объятия Ломаченко с российским бойцом

"Оставить его гражданства Украины и все!!! Пусть едет в мухосранск"

"Жду уже боя лЛмаченко, чтобы поболеть за его соперника"

"А что тут удивляться? Вата она и в Африке вата. Ломаченко для меня давно умер"

"Вот бы его назад не уронили, пусть едет в Кадыров"

"Василию, просто нужно сменить гражданство на российское и полностью достичь гармонии, вот и все. Если он поддерживает все РФ нарративы, то зачем его украинский паспорт?"

"Разрешения на выезд спортсменам предоставляют для прославления Украины в мире! Ламаченко пропагандирует только русский мир и московских попов, ну конечно и деньги зарабатывает! То вопрос: какого х..я йоги выпускают из страны".

Фанаты обозначили страницу Ломаченко в твиттере с обращением отреагировать на подобные объятия. Ведь в инстаграмме страница Василия закрыта для украинцев. Она видна только через VPN.

Вот так человек может потерять репутацию у родного народа, полученную годами.