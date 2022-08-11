Очередной зашквар Ломаченко: боксер опубликовал скандальное видео с митрополитом упц мп

Украинский боксер находится в терробороне, но продолжает раздражать сообщество промосковскими постами в Instagram. В этот раз спортсмен поделился интервью с неоднозначным религиозным деятелем.

Начало полномасштабной войны против России существенно изменило мнения известных людей из мира спорта. К примеру, тот же Александр Усик вступил в ряды терробороны и не стесняется идентифицировать себя украинцем.

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Также защищать страну отправился и Василий Ломаченко. Однако, кажется, что война не сильно изменила его мировоззрение. Например, 9 мая боксер решил поздравить всех с "днем победы" и написал "спасибо деду за победу".

Теперь же Ломаченко решил поделиться с подписчиками видео-интервью с митрополитом упц мп Лукой, где звучат многие, скажем мягко, противоречивые мнения.

К примеру, этот человек считает, что одна из причин нападения России на нашу страну – это голосование украинских делегатов в ПАСЕ за резолюцию о защите прав ЛГБТ-сообщества.

ЛГБТ – это была, возможно, последняя капля, после которой чаша гнева Божия на нас излилась. Это же просто безумие,

– рассказывает Лука.

Гневная реакция в комментариях

Ломаченко буквально начали уничтожать подписчики за подобные посты. Многие из них называют боксера "ватой", кто иронизирует. Есть и люди, пытающиеся объяснять Василию сущность его зашквара.