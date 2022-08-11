Очередной зашквар Ломаченко: боксер опубликовал скандальное видео с митрополитом упц мп
Украинский боксер находится в терробороне, но продолжает раздражать сообщество промосковскими постами в Instagram. В этот раз спортсмен поделился интервью с неоднозначным религиозным деятелем.
Начало полномасштабной войны против России существенно изменило мнения известных людей из мира спорта. К примеру, тот же Александр Усик вступил в ряды терробороны и не стесняется идентифицировать себя украинцем.
Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком
Также защищать страну отправился и Василий Ломаченко. Однако, кажется, что война не сильно изменила его мировоззрение. Например, 9 мая боксер решил поздравить всех с "днем победы" и написал "спасибо деду за победу".
Теперь же Ломаченко решил поделиться с подписчиками видео-интервью с митрополитом упц мп Лукой, где звучат многие, скажем мягко, противоречивые мнения.
К примеру, этот человек считает, что одна из причин нападения России на нашу страну – это голосование украинских делегатов в ПАСЕ за резолюцию о защите прав ЛГБТ-сообщества.
ЛГБТ – это была, возможно, последняя капля, после которой чаша гнева Божия на нас излилась. Это же просто безумие,
– рассказывает Лука.
Гневная реакция в комментариях
Ломаченко буквально начали уничтожать подписчики за подобные посты. Многие из них называют боксера "ватой", кто иронизирует. Есть и люди, пытающиеся объяснять Василию сущность его зашквара.
- Вася ты проломил дно
- Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны а у вас вата еще не выгорела из головы
- Василий оказался продажной Василисой
- Бл*ть а ломаченко дальше московских попов...фууууу б*ть
- Ватно-православная программа. Продолжение
- Хлопок, хлопок в голове у тебя
- Такого отбитого на голову болвана как ты мир еще не видел
- Вася, тебе как публичному лицу нужно поститься совсем другие посты и освещать реальную картину войны. Вижу тебе мало смертей наших людей и солдат, чтобы открыть глаза и иметь твердую позицию