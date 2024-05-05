Многие его больше не любят: Гвоздик развенчал миф о Ломаченко, как национальном герое

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко избегает неудобных вопросов о войне в Украине. Однако на Западе боксеру создают образ борца с российским агрессором.

Василий Ломаченко своими провокационными заявлениями в поддержку УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата) и замалчиванием преступлений России отвернул от себя большую часть украинского общества. Отсутствие четкой позиции относительно войны в Украине отразилось на популярности бывшего чемпиона мира.

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Гвоздик: Top Rank пытается сделать, будто он поддерживает свою страну

В то же время промоутеры Ломаченко представляют его на Западе, как символ национального сопротивления российским агрессорам. Для иллюстрации они вспоминают, что экс-чемпион мира в начале вторжения приостановил карьеру и присоединился к подразделению теробороны.

Его бывший партнер по боксерской команде "Украинские атаманы" Александр Гвоздик поделился мнением относительно образа Ломаченко.

Если кто-то попытается выставить его украинским героем, скажите пойти поговорить с украинскими тренерами, бойцами, и они дадут вам противоположное мнение. Вероятно, это то, что Top Rank пытается сделать, чтобы выглядело так, будто он поддерживает свою страну,

– отметил Гвоздик.

Александр Гвоздик не понимает, как можно молчать, когда россияне ежедневно убивают граждан Украины.

"Сегодня мы имеем этого урода (Путина), который убивает и пытается разрушить мою страну. С тех пор как началась эта война, произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди под завалами. Люди с кровью, с оторванными конечностями. Я этого не поддерживаю. Из-за этого многие его больше не любят", – цитирует Гвоздика издание The Sunday Long Read.

Напомним, что Василий Ломаченко 12 мая проведет бой против Джорджа Камбососа. Поединок состоится в австралийском городе Перт. На кону поединка будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.