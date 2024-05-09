Будет очень интересно, – Ломаченко поделился ожиданиями от боя с Камбососом и рассказал о планах

В воскресенье, 12 мая, состоится бой за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. За него будут соревноваться Джордж Камбосос и Василий Ломаченко.

Накануне состоялась битва взглядов между боксерами. Она длилась более 3 минут и ни один из соперников так и не отвел глаза первым.

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Полная концентрация на битве

После этого они провели пресс-конференцию, где поделились ожиданиями от поединка. Василий Ломаченко рассказал, что для него бой будто начинается во время битвы взглядов, где можно показать сильный ты или нет.

Он вспомнил свое поражение и два австралийца от Девина Хейни, однако заявил, что это уже в прошлом.

У нас разные стили с Камбососом. Поэтому у нас было два разных результата. Слишком сложно объяснить, почему так произошло, почему для Камбососа бой с Хейни был тяжелым, и почему он был непростым для меня. Я не знаю, как объяснить. Но это не столь важно. У нас будет бой. Мы очень усердно готовились, это будет очень интересно,

– сказал Ломаченко.

Также Василий высказался относительно планов на будущее. Ведь Боб Арум накануне заявил, что хочет организовать ему объединительный бой с Шакуром Стивенсоном. Украинский боксер сообщил, что пока не готов смотреть так далеко и сфокусирован только на ближайшей битве.

"Я с нетерпением жду завоевания титула IBF. Мне нужно получить титул, а потом я смогу думать о своем будущем", – заявил Ломаченко.

. В Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченка.

Отметим, что поединок за титул IBF состоится в австралийском Перте. Он начнется не раньше 7:00. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и видеообзор боя.