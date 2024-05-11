Ломаченко - Камбосос: онлайн-трансляция титульного поединка

Василий Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе. 12 мая сайт 24 Канал поведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бой Ломаченко – Камбосос является главным событием вечера бокса 12 мая на "RAC Arena". Поэтому боксеры последними выйдут в ринг в австралийском городе Перт, сообщает 24 Канал.

Стоит узнать Ломаченко – Камбосос: где смотреть титульный бой

Кто подерется в андеркарде главного боя

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится не ранее 07:00 утра по киевскому времени. Главному поединку будут предшествовать несколько других встреч:

Эндрю Молони (Австралия) – Педро Гевара (Мексика);

Нина Хьюз (Великобритания) – Чернека Джонсон (Австралия);

Имам Хатаев – Ричардс Болотникс (Латвия);

Файга Опелу (Австралия) – Джозеф Гудалл (Австралия);

Лукас Браун (Австралия) – Хэми Ахио (Новая Зеландия).

Только после всех этих поединков начнется поединок Ломаченко – Камбосос. В Украине все трансляторы отказались от трансляции встречи Василия, в частности MEGOGO.

Поединок Ломаченко – Камбосос можно посмотреть онлайн непосредственно на сайте 24 Канала. Также на сайте будет опубликован результат противостояния, видео лучших моментов встречи в Австралии и свежие новости по итогам встречи в Перте.

Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляция боя