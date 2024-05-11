Ломаченко - Камбосос: онлайн-трансляция титульного поединка
Василий Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе. 12 мая сайт 24 Канал поведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бой Ломаченко – Камбосос является главным событием вечера бокса 12 мая на "RAC Arena". Поэтому боксеры последними выйдут в ринг в австралийском городе Перт, сообщает 24 Канал.
Стоит узнать Ломаченко – Камбосос: где смотреть титульный бой
Кто подерется в андеркарде главного боя
Поединок Ломаченко и Камбососа состоится не ранее 07:00 утра по киевскому времени. Главному поединку будут предшествовать несколько других встреч:
- Эндрю Молони (Австралия) – Педро Гевара (Мексика);
- Нина Хьюз (Великобритания) – Чернека Джонсон (Австралия);
- Имам Хатаев – Ричардс Болотникс (Латвия);
- Файга Опелу (Австралия) – Джозеф Гудалл (Австралия);
- Лукас Браун (Австралия) – Хэми Ахио (Новая Зеландия).
Только после всех этих поединков начнется поединок Ломаченко – Камбосос. В Украине все трансляторы отказались от трансляции встречи Василия, в частности MEGOGO.
Поединок Ломаченко – Камбосос можно посмотреть онлайн непосредственно на сайте 24 Канала. Также на сайте будет опубликован результат противостояния, видео лучших моментов встречи в Австралии и свежие новости по итогам встречи в Перте.
Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляция боя