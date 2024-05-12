Потушил свет: Ломаченко эффектно нокаутировал Камбососа, которого готовил россиянин
Утром 12 мая (в Украине) состоялось возвращение Василия Ломаченко в ринг. Украинский боксер провел поединок против Джорджа Камбососа за пояс IBF в легком весе.
Поединок мог состояться еще два года назад, но Ломаченко отказался от боя из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Василий стал на защиту родной страны, поэтому Джордж Камбосос подрался с Девином Хейни, потеряв все пояса легкого веса, сообщает 24 Канал.
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Тотальное доминирование Ломаченко
И вот весной 2024-го боксеры такой провели долгожданный поединок за вакантный пояс IBF, которым ранее владел Хейни.
Первым на ринге появился перед родной публикой Камбосос. Ломаченко вышел на публику в костюме с изображением Иисуса Христа.
Видео выхода Ломаченко на ринг
Боксеры начали поединок с разведки, взрываясь контратаками, в частности смелее был Василий. Камбосос же больше действовал в защите. Стартовый раунд закончился серией джебов от украинца.
Во втором раунде украинский боксер несколько раз мощно пробивал по сопернику, зажимая его у канатов. Бой начинался под полным контролем Василия. Команда Камбососа посоветовала Джорджу больше использовать джеб, но как-то боксер не слишком прислушался к советам тренера.
Австралиец пытался провоцировать Василия
Что не скажешь о работе австралийского боксера в следующем раунде, который несколько раз выбрасывал апперкот и джеб. Ломаченко тоже не отсиживался в обороне. На последних секундах боксеры показали настоящее зрелище, после чего Джордж что-то эмоционально сказал в сторону украинского соперника. Боксеров остановил рефери в ринге.
Эмоциональный момент из боя Ломаченко – Камбосос: смотрите видео
В 4-м раунде оба бойца пропустили несколько мощных комбинаций. Ломаченко больше использовал джеб, который раз за разом прилетал по корпусу и голове Джорджа. Очень интересный поединок был для поклонников бокса.
В следующем раунде Камбосос впервые едва не упал после сильного джеба украинца. В каждом из 5-ти раундов Ломаченко выбрасывал больше точных ударов, Джордж боксировал вторым номером.
Лишь по окончании 6-го раунда в углу боксера из Австралии прозвучали одобрительный фидбет тренера о работе Камбососа.
Первое падение Камбососа
В 7-м раунде Ломаченко классно вывернулся от удара соперника. Джордж оказался на настиле ринга, но быстро стал на ноги. Было видно, как сложно дышит Камбосос уже в середине поединка.
Два следующих раунда были довольно ровные. Первые раунды забрали слишком много сил у обоих бойцов. Очень классно Ломаченко ответил серией апперкотов в голову и бок корпуса соперника, зажав его к углу ринга.
10-й чемпионский раунд был не таким активным от обоих боксеров. После гонга австралийцы продолжали обрабатывать бровь, которая страдала от сильных ударов украинского соперника.
В предпоследнем раунде Камбосос во второй раз оказался на настиле. А уже через несколько секунд и в третий раз. Судья отсчитал и объявил победу украинца.
Василий Ломаченко одержал победу над болтливым Джорджем Камбососом. Василий показал дерзкому австралийцу, что работа под руководством российского тренера к добру не приводит.