Ломаченко - Камбосос: где смотреть титульный бой в Украине

Уже в воскресенье, 12 мая, состоится долгожданный поединок между Василием Ломаченко и Джорджом Камбососом. Встреча состоится в австралийском городе Перт.

Бой между Ломаченко и Камбососом мог состояться еще в 2022-м году. Но тогда Василий отказался от поединка из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Украинский боксер встал на защиту родного города.

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Подерутся на территории Камбососа

Тогда украинца в бою против Камбососа заменил Девин Хейни, который отобрал у австралийца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, а впоследствии еще и не дал Джорджу победить в бою-реванше.

Хейни же перешел из легкого веса и сделал титул IBF вакантным. Как раз за этот пояс 12 мая и подерутся Ломаченко и Камбосос.

Где поклонникам бокса смотреть бой

По киевскому времени поединок Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая, но не раньше 08:00 утра. Интересно, что в Украине ни один транслятор не будет показывать поединок с участием Василия, как это было с его предыдущим боем против Хейни.

Поэтому поклонники бокса смогут посмотреть титульный бой в Перте в эфирах британского канала Sky Sports и американского ESPN+. Ежемесячная подписка стоит 10.99 долларов.

Также трансляция поединка будет доступна на стриминговом сервисе Kayo Sports по системе pay-per-view. Стоимость просмотра будет стоить 69,90 долларов.

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа в Украине будет эксклюзивно транслироваться на страницах Top Rank в ютубе и фейсбуке.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг еще 20 мая 2023-го года в Лас-Вегасе. Тогда судьи ограбили украинца, отдав сомнительную победу Девину Хейни – 116:112 и дважды по 115:113. Ломаченко не смог во второй раз получить все пояса легкого веса.

Камбосос последний раз выходил в ринг в июле 2023-го, когда завоевал чемпионский титул IBO в бою против британца Макси Хьюза. Австралиец после победы стал обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос.