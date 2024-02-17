Бывший чемпион мира назвал победителя поединка Ломаченко – Камбосос

Бывший чемпион мира Андрей Котельник поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Он выделил более сильного боксера.

По мнению Котельника, победителем боя будет Василий Ломаченко. Он заявил, что тот “на две головы сильнее”.

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Кто победит во встрече Ломаченко – Камбосос

"Думаю, Ломаченко выиграет. Василий на две головы сильнее австралийца", – сказал Котельник.

Также экс-чемпион поделился мыслями относительно того, почему Василий молчит о войне в Украине. По его мнению, Ломаченко не говорит о войне, поскольку считает, что к спорту это не имеет отношения.

В то же время он считает, что боксер помогает украинской армии.

"Может, такая его позиция. Не знаю. Думаю, что Ломаченко тоже как-то помогает, 100%. Просто у него позиция – ничего не говорить, потому что он спортсмен", – добавил Котельник.

Главное о предстоящем бое

Бой за вакантный пояс IBF в легком весе между Камбососом и Ломаченко состоится 12 мая в Австралии. Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2023 года, где он уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Многие эксперты считали результат несправедливым. После поражения Василий решил взять отпуск до конца года. В своем последнем бою Камбосос победил британца Макса Хьюза, завоевав титул IBO в легком весе.