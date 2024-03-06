Соперник Ломаченко тренируется с российским боксером, который поддерживает войну в Украине

Австралийский боксер Джордж Камбосос в мае проведет титульный бой против Василия Ломаченко. Для подготовки к поединку экс-чемпион выбрал сомнительных персонажей.

Бывший чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос в своей подготовке сделал ставку на российских боксеров и тренеров. Австралиец не переживает из-за войны в Украине.

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Сомнительная компания Камбососа

Среди спарринг-партнеров Камбососа оказался россиянин, который находится в санкционном списке Министерства молодежи и спорта Украины за поддержку войны. Это многократный призер чемпионата России Артур Субханкулов.

Камбосос в сторис своего инстаграма поделился фотографией в компании россиянина.

Камбосос с россиянином Субханкуловым / instagram.com/georgekambososjr

Отметим, что Субханкулов находится на контракте с российским Министерством внутренних дел. Он регулярно участвует в чемпионатах под эгидой МВД России.

Субханкулов получает награды от МВД России / инстаграм спортсмена

Добавим, что тренирует Джорджа Камбососа россиянин Антон Кадушин. Летом 2022 года он получил из рук Владимира Путина медаль "За заслуги перед Отечеством".

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос проведут поединок за звание чемпиона IBF в легком весе 12 мая в Австралии.