Поражение Вереса в Черкассах: ривненчане уступили ЛНЗ в важном матче – видеообзор

Ровенский Верес уступил черкасскому ЛНЗ в выездном матче 24-го тура УПЛ. Команда Олега Шандрука не смогла сделать шаг на выход из зоны переходных матчей.

ЛНЗ – Верес – 1:0

Гол: Хобленко, 49

В рамках 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между черкасским ЛНЗ и ровенским Вересом. Поединок проходил в Черкассах на стадионе "Центральный", пишет 24 Канал.

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Верес увяз в зоне стыковых матчей

После первого тайма на табло были нули, а второй тайм начался позже, чем планировалось, поскольку в Черкасской области была объявлена воздушная тревога. А уже через 4 минуты после возобновления игры был забит победный гол: прострел с левого фланга на ближней стойке замкнул Алексей Хобленко.

Верес не сдавался и был близок к тому, чтобы вырвать ничью. На предпоследней минуте основного времени Дмитрий Клец с левого фланга штрафной сбросил в центр на Виталия Дахновского, а тот мощно пробил в перекладину.

Видеообзор матча ЛНЗ – Верес

ЛНЗ одержал весомую для сохранения прописки в УПЛ победу. Верес с 19-ю очками теперь еще больше погряз в зоне стыковых матчей.