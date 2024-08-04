Дебютанты УПЛ начали исторический сезон в элитном дивизионе с поражения от ЛНЗ

Сегодня, 4 августа, в рамках первого тура Украинской Премьер-Лиги ЛНЗ принимал Левый Берег. В напряженном матче коллектив из Черкасс одержал волевую победу. Победным голом отметился ганский нападающий Марк Ассинор.

ЛНЗ – Левый Берег 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Левый Берег попал в УПЛ через отборочный турнир, который состоялся после того как СК Днепр-1 снялся с участия в чемпионате Украины из-за проблем в клубе. В элитном дивизионе киевский клуб дебютировал с поражения в матче с черкасским ЛНЗ, сообщает 24 канал.

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Неудачный дебют Левого Берега

Как и ожидалось хозяева большую часть игры владели мячом и больше атаковали. У дебютантов УПЛ также были опасные моменты. Владислав Войцеховский дважды выходил на свидание с кипером, но Евгений Кучеренко оба раза помешал футболисту киевлян.

Весь второй там коллектив из Черкасс бесплодно атаковал ворота Левого Берега. Коллектив Виталия Первака, имел шансы одержать победу в первом историческом матче для команды в УПЛ. К сожалению, Даниил Колесник не смог нанести точный удар с линии вратарской площадки.

Под конец матча, в компенсированное время, в штрафной площадке Левого Берега произошла путаница, мяч отскочил к ганскому нападающему ЛНЗ Марку Ассиноре, который точным ударом одержал победу для своей команды.

Во втором туре УПЛ-2024/2025 Левый Берег будет принимать полтавскую Ворску. ЛНЗ сыграет второй домашний матч кряду против Александрии.