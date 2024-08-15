Не смогла показать свой максимум, – Лузан о выступлении на Олимпиаде-2024

Людмила Лузан прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2024. Спортсменка расстроена заездом в одиночном соревновании на дистанции 200 метров.

Людмила Лузан стала серебряным призером на Олимпиаде-2024. Медаль она завоевала вместе с Анастасией Рыбачок в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

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Как Лузан оценила свое выступление на Олимпиаде

Спортсменка призналась, что имеет много вопросов к одиночке на 200 метров.

На этих Олимпийских играх, я не смогла в личном виде показать свой максимум. Прошу прощения, перед всеми болельщиками и поклонниками нашего вида спорта и не только. Не хочу искать себе оправдания, но к сожалению в профессиональном спорте не без травм... Я держалась до последнего, чтобы никому не показать свою слабость,

– написала Лузан в своей заметке в соцсетях.

В частности украинка поблагодарила тех, кто ценит ее просто как человека, несмотря ни на что, переживает и поддерживает. Отметила также, что ей согревает душу то, что на дистанции 500 метров в двойке с Анастасией Рыбачок, она смогла отдать всю себя. Также поблагодарила напарницу за совместную работу и отметила, что счастлива за полученную медаль, поскольку она очень ценна.

"Те кто обрадовался, что у меня на этот раз в одиночке не получилось, не забывайте, что в моей карьере уже 3 олимпийские награды. И я всегда добьюсь своего. Попробуйте повторите, или превзойдите!

Принимаю этот опыт и иду дальше. Чувствую, что это меня сделает еще сильнее и несокрушимой. Уверена, что в будущем меня ждет, еще много побед, как в спорте, так и в обычной жизни", – добавила Людмила Лузан.

Отметим, что в заплыве на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров финишировала лишь седьмой и не смогла отобраться в финал Олимпиады-2024.