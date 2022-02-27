Люди со всего мира, нам нужна помощь – Ярмоленко распространил фото разрушенного кинотеатра
Источник:инстаграмм Андрея Ярмоленко
Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поддерживает свою страну в нелегкой ситуации. Спортсмен показал всему миру последствия нападения России.
Ярмоленко распространил фото разрушенного кинотеатраАндрей Ярмоленко когда-нибудь проживал в Чернигове. Этот город на юге Украины граничит с Россией.
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Чернигов пострадал одним из первых от полномасштабного нападения россиян. 27 февраля Россия нанесла несколько ракетных ударов по городу.
Удары были ориентированы на исторический центр Чернигова. В результате чего пострадало историческое здание, где был кинотеатр.В своем инстаграмме Ярмоленко опубликовал фото уничтоженного кинотеатра.
Это мой город Чернигов прямо сейчас. Все люди со всего мира, нам нужна ваша помощь,
– написал Ярмоленко.
Ярмоленко долгое время проживал в Чернигове / Фото с инстаграммы футболиста
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