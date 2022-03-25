Люди, которые пошли воевать за нашу страну, это супергерои, – голкипер Динамо Бущан

Вратарь сборной Украины и Динамо Георгий Бущан восхищен мужеством украинцев, встающих на защиту родной страны. Футболист рассказал о помощи украинской армии.

Бущан о помощи армии

Голкипер киевского клуба рассказал, что сделал выбор в пользу футбола. Именно на футбольном поле Бущан может принести больше пользы стране. Но о помощи украинским защитникам не забывает.

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Георгий рассказал, что футболисты Динамо решили не афишировать свою поддержку ВСУ. По мнению динамовца, хорошие дела можно делать тихо. В комментарии Бущан вспомнил фонд и рассказал, что уже был отправлен для украинской армии.

Также игроки работают над тем, чтобы помогать детям, будущим украинской нации.

Кроме нашего фонда, армии помогает очень много людей – например Тарас Михалик, с которым я близко дружу. Мы приобрели машину для разведывательного батальона, закупили бронежилеты и тепловизоры, индивидуальные аптечки и медикаменты. Кроме того, работаем над вопросом помощи детям, пострадавшим от российской агрессии. Ведь дети – это наше будущее,

– сказал футболист Динамо.

"Без слез на это смотреть невозможно"

Недавно Динамо всей командой посетило госпиталь, где лежат раненые военные, борющиеся за свободу всей Украины. Динамовцы сделали подарки защитникам. Это уже не первый визит Бущана в госпиталь.

"Это страшная ситуация. Вся наша страна в лице этих военных борется не за какого-то политика, мы боремся за свою землю. На нашу землю пришли враги. Мне очень жаль этих пострадавших ребят. Я был и в киевском госпитале, но еще до полномасштабной войны. Без. слез на это смотреть невозможно, а эмоции трудно описать словами. Люди, которые ушли воевать за нашу страну, вызывают у меня огромную гордость и уважение. Это наши супергерои", – добавил Бущан.

Отметим, что на время войны перебралось в Дрогобыч Львовской области. Вместе с командой нет главного тренера Мирчи Луческу. Наставник в первые дни войны улетел в родную Румынию.