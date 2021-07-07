Динамо сыграло в феерическую ничью с Люцерном: видео
7 июля 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Киевское Динамо завершило первый сбор в Швейцарии матчем против местного Люцерна. Киевляне расписали результативную ничью со швейцарской командой.
Люцерн – Динамо 3:3
Голы: Соргич, 9, 62, Угринич, 16 – Леднев, 55, Антюх, 79, Гармаш, 87
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После первого тайма Динамо уступало со счетом 2:0. За Люцерн голами отметились Соргич и Угринич.
После перерыва киевлянам удалось сократить счет благодаря голу Богдана Леднева. Но через 7 минут Люцерн ответил третьим мячом.
Динамо не сложило оружие и вырвало ничью в конце поединка. По голу на свой счет записали Антюх и Гармаш.
Люцерн – Динамо видео матча
- Динамо сыграло на сборах в Швейцарии три матча и все вничью. Сперва киевляне расписали результативную ничью с Базелем (4:4), после чего с Лозанной (1:1).