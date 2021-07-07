Динамо сыграло в феерическую ничью с Люцерном: видео

Киевское Динамо завершило первый сбор в Швейцарии матчем против местного Люцерна. Киевляне расписали результативную ничью со швейцарской командой.

Люцерн – Динамо 3:3

Голы: Соргич, 9, 62, Угринич, 16 – Леднев, 55, Антюх, 79, Гармаш, 87

Кстати Нападающий Динамо официально перешел в испанский Эйбар

После первого тайма Динамо уступало со счетом 2:0. За Люцерн голами отметились Соргич и Угринич.

После перерыва киевлянам удалось сократить счет благодаря голу Богдана Леднева. Но через 7 минут Люцерн ответил третьим мячом.

Динамо не сложило оружие и вырвало ничью в конце поединка. По голу на свой счет записали Антюх и Гармаш.

Люцерн – Динамо видео матча