Власти обвиняют противницу режима Лукашенко, которая с октября прошлого года живет в Вильнюсе, в "распространении заведомо ложных сведений о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества, и причинении вреда национальной безопасности Беларуси".

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Менее двух лет назад Александра Герасименя была любимицей Александра Лукашенко. Ее награждали в администрации президента почетным знаком Национального олимпийского комитета страны "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь", называя "легендарной и горячо любимой спортсменкой".

Герасименя подписала письмо против Лукашенко

В августе прошлого года 35-летняя Герасименя подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием признать недействительными выборы президента страны. После переезда в Литву она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

В начале апреля 2021-го против знаменитой пловчихи было возбуждено уголовное дело, после чего она выставила на аукцион свою золотую медаль чемпионата мира, чтобы на вырученные деньги поддержать спортсменов, которые потеряли работу, место в сборной или подверглись другим репрессиям со стороны руководства за выражение своей гражданской позиции после выборов.