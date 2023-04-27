Миллионные трансферы не дают результата: тренер Челси пожаловался на состав команды

Лондонское Челси потерпело 13-е поражение в сезоне-2022/2023. Очередное фиаско "аристократы" потерпели в домашнем матче против Брентфорда.

"Пчелы" забили в каждом из таймов и оформили победу 0:2. Михаил Мудрик появился на поле в составе Челси после перерыва, но спасти "синих" от домашнего поражения не сумел.

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Лэмпард: Проблема с отсутствием голов была еще до моего назначения

Исполняющий обязанности главного тренера Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение на глазах родных фанатов. Английский наставник отметил уровень соперников и назвал главную проблему своих подопечных, которая была еще до возвращения в Лондон.

Проблема с отсутствием голов была еще до моего назначения. Когда забиваем не так много, состав нужно формировать с точки зрения тактики, как это было против Реала. Возможно, свежий Обамеянг будет забивать. Но понятно, что проблема в составе команды,

– заверил Лэмпард.

Фрэнк добавил, что рассчитывал на Обамеянга, на которого он не мог рассчитывать в предыдущем поединке Лиги чемпионов против мадридского Реала. Пьер-Эмерик, являющийся единственной "девяткой" в лондонской команде, появился на поле после перерыва вместо Сесара Аспиликуэты. Однако так и не отличился голом.

Просто такова реальность. Не думаю, что сейчас следует делать еще один шаг дальше, чем следующий. Футболисты должны иметь индивидуальную мотивацию, бороться за изменение ситуации. В первом тайме мы играли с тремя защитниками, но не были эффективны в атаке, во втором тайме мы больше атаковали, но потом пропустили. Делаем все возможное, чтобы повлиять на команду,

– сказал тренер "синих".

"У меня нет проблем с освистыванием фанами"

Лэмпард признался, что верит в свою команду, потому его не волнует то, что думают другие. Фрэнк добавил, что невозможно кардинально изменить игру команды в столь короткие сроки. Тем более что руководство Челси не ставило перед ним никаких планок или задач.

Фрэнк понимает возмущение фанатов "аристократов", привыкших к успешным результатам их любимцев.

"У меня нет проблем с освистыванием фанами. Я защищаю игроков, потому что знаю, что это молодые футболисты, которые хотят добиться успеха. Говорите, я оправдываю игроков – это не так, я поддерживаю их. Когда мы побеждаем – фаны нас поддерживают, когда проигрываем – понятно, что разочарованы", – ответил наставник лондонцев.

Под руководством Лэмпарда команда провела уже 5 матчей, которые все проиграла. Фрэнк будет возглавлять коллектив до конца сезона-2022/2023. А пока боссы Челси активно занимаются поиском нового главного тренера. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что лондонский клуб добился. устных договоренностей с бывшим наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

К слову. Челси занимает 11 позицию после 32 сыгранных матчей. Лондонцы имеют в своем наследии 39 баллов и отстает от 10-го Фулхэма уже на 6 очков. "Синие" имеют преимущество над ближайшим соперником идущего "за спиной" Кристал Пелес в 2 пункта.