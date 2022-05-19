Ляхова с рекордом выиграла первую золотую медаль после декрета и трогательно посвятила ее Украин

Украинские легкоатлетки успешно выступили на турнире в итальянском Савоно. Свою первую награду после декрета завоевала бегунья Ольга Ляхова.

Триумфальная победа для украинки

Опытная легкоатлетка стала лучшей в беге на 800 метров. Украинцы удалось опередить соперниц из Словении и Польши и показать рекорд итальянского турнира. Ольга Ляхова финишировала первой с результатом 2.01,58, что является рекордным временем этих соревнований, пишет 24 канал.

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Украинская бегунья впервые вышла на дистанцию ​​после рождения дочери Николь и декрета.

Тройка призеров на 800 метров

Ольга Ляхова (Украина) – 2.01,58 Анита Хорват (Словения) – 2.01,60 Анжелика Сарна (Польша) – 2.01,87

Ляхова прокомментировала победу в своих соцсетях, выложив частицу видео из награждения. Свою победу Ольга отпраздновала за украинским флагом и посвятила золотую медаль родной стране. Легкоатлетка не сомневается в победе Украины в войне против оккупантов.

Бегунка надеется, что с каждым следующим стартом будет показываться только лучшие результаты и физическую форму.

Эта победа для тебя, Украина! Очень приятно представлять мою страну на международной арене. После продолжительного перерыва это было очень нервно. Но я счастлива, что смогла вернуться. Верю, что с каждым стартом будет еще лучше и быстрее. Украина точно победит в этой войне. Потому что за нами – правда. Украина – в сердце,

– написала легкоатлетка.

Видео награждения Ляховой

Что известно об Ольге Ляховой

Ольга Ляхова – украинская бегунья, специализирующаяся на средних дистанциях

Дважды становилась призером чемпионата Европы ("серебро" в 2014-м году в Цюрихе и "бронзу" в 2019-м в Глазго).

В 2019 году получила две золотые медали Европейских игр в Минске.

Участница Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Война унесла жизни бабушки Ляховой

Еще одну награду для Украины в итальянском Савоно завоевала Анна Рыжикова, ставшая второй в беге с барьерами на 400 метров.

В середине марта печальную весть известила самая 30-летняя легкоатлетка. В родном для Ляховой Рубежном на Луганщине умерла бабушка. Связь с родным человеком оборвалась еще 9 марта, а о смерти бегунья узнала от женщины, которая ухаживала за престарелой.

Вероятно, что смерть бабушки была после массового пожара в домах, вспыхнувшей в результате обстрелов захватчиков. Точная причина смерти не была названа. Из-за боевых действий Ляхова даже не смогла приехать на похороны бабушки, за что попросила у нее прощения.