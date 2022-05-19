Ляхова с рекордом выиграла первую золотую медаль после декрета и трогательно посвятила ее Украин
Украинские легкоатлетки успешно выступили на турнире в итальянском Савоно. Свою первую награду после декрета завоевала бегунья Ольга Ляхова.
Триумфальная победа для украинки
Опытная легкоатлетка стала лучшей в беге на 800 метров. Украинцы удалось опередить соперниц из Словении и Польши и показать рекорд итальянского турнира. Ольга Ляхова финишировала первой с результатом 2.01,58, что является рекордным временем этих соревнований, пишет 24 канал.
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Украинская бегунья впервые вышла на дистанцию после рождения дочери Николь и декрета.
Тройка призеров на 800 метров
- Ольга Ляхова (Украина) – 2.01,58
- Анита Хорват (Словения) – 2.01,60
- Анжелика Сарна (Польша) – 2.01,87
Ляхова прокомментировала победу в своих соцсетях, выложив частицу видео из награждения. Свою победу Ольга отпраздновала за украинским флагом и посвятила золотую медаль родной стране. Легкоатлетка не сомневается в победе Украины в войне против оккупантов.
Бегунка надеется, что с каждым следующим стартом будет показываться только лучшие результаты и физическую форму.
Эта победа для тебя, Украина! Очень приятно представлять мою страну на международной арене. После продолжительного перерыва это было очень нервно. Но я счастлива, что смогла вернуться. Верю, что с каждым стартом будет еще лучше и быстрее. Украина точно победит в этой войне. Потому что за нами – правда. Украина – в сердце,
– написала легкоатлетка.
Видео награждения ЛяховойК слову. Еще одну награду для Украины в итальянском Савоно завоевала Анна Рыжикова, ставшая второй в беге с барьерами на 400 метров.
Что известно об Ольге Ляховой
- Ольга Ляхова – украинская бегунья, специализирующаяся на средних дистанциях
- Дважды становилась призером чемпионата Европы ("серебро" в 2014-м году в Цюрихе и "бронзу" в 2019-м в Глазго).
- В 2019 году получила две золотые медали Европейских игр в Минске.
- Участница Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Война унесла жизни бабушки Ляховой
В середине марта печальную весть известила самая 30-летняя легкоатлетка. В родном для Ляховой Рубежном на Луганщине умерла бабушка. Связь с родным человеком оборвалась еще 9 марта, а о смерти бегунья узнала от женщины, которая ухаживала за престарелой.
Вероятно, что смерть бабушки была после массового пожара в домах, вспыхнувшей в результате обстрелов захватчиков. Точная причина смерти не была названа. Из-за боевых действий Ляхова даже не смогла приехать на похороны бабушки, за что попросила у нее прощения.