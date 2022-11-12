Ливерпуль остался без тренера: Клопп получил дисквалификацию из-за агрессии к арбитру

В субботу, 12 ноября, Ливерпуль примет Саутгэмптон в рамках 16-го тура АПЛ. Игрой "мерсисайдцев" из технической зоны не сможет управлять Юрген Клопп.

В матче 11-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити Юрген Клопп выдвинул свои претензии в сторону бокового рефери. Немецкий наставник "мерсисайдцев" позволил себе агрессивные возгласы в сторону лайнсмена.

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Дополнительное наказание

После поединка Клоппа заверил, что был на эмоциях, но не хотел оскорбить такими высказываниями арбитра. Однако Юрген все равно понесет наказание.

Футбольная ассоциация вынесла приговор главному тренеру Ливерпуля. Клопп должен выложить из своего кармана 30 тысяч фунтов. Но на этом наказание для Юргена не кончилось.

Ливерпуль не сможет рассчитывать на помощь главного тренера в следующем матче АПЛ против Саутгемптона. Клопп получил поединок дисквалификации.

Напомним, что встреча против МанСити закончилась минимальной победой команды Клоппа 1:0. Единственный и победный гол забил лидер атаки "мерсисайдцев" Мохаммед Салах.

. Матч Ливерпуль – Саутгэмптон состоится 12 ноября в 17:00.

В преддверии этого матча Ливерпуль идет на непривычной для себя восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. "Мерсисайдцы" набрали за 13 сыгранных матчей всего 19 очков.