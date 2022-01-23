Ливерпуль нанял психотерапевта, чтобы помочь игрокам справиться с оскорблениями в сети

Ливерпуль заботится о психологическом здоровье футболистов. Отныне с молодыми игроками работает специалист.

Специалист работает с молодыми игроками

Ливерпуль нанял психотерапевта Ишбель Стрейкер. Женщина будет помогать молодым футболистам справиться с различными психологическими проблемами.

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Она индивидуально сотрудничает с игроками. Стрейкер помогает им справиться с различными оскорблениями в интернете. Также они работают над зависимостью и последствиями внезапной славы.

Психотерапевт будет работать с футболистами академии и командой до 23 лет, молодыми игроками, которые пробиваются в основную команду или недавно в нее попали.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа имеют на своем счету 45 очков.

Лидером является Манчестер Сити, который в 23 встречах набрал 57 очков.

В тройку лучших также входит Челси (44).