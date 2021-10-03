Ливерпуль и Манчестер Сити устроили голевую перестрелку в матче АПЛ в пользу Челси

Центральным матчем 7 тура АПЛ стала встреча на стадионе "Энфилд роуд", на котором Ливерпуль принимал Манчестер Сити. Игра двух грандов закончилась в боевую ничью.

Ливерпуль – Манчестер Сити 2:2

Голы: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, Де Брюйне, 81

Манчестер Сити на этот матч вышел без украинца Александра Зинченко – тот до сих пор восстанавливается после повреждения, и его возвращения на поле следует ожидать уже после перерыва на матчи национальных сборных. за сборную Украины в октябре он точно не сыграет.

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Несмотря на то, что "горожане" играли в гостях, именно они больше владели инициативой в первом тайме. Несмотря на немалое количество созданных моментов, до ударов по воротам дело доходило не так и часто, а меткость этих ударов была неудачной.

Крупнейшим расточителем первой половины встречи стал Фоден. Но это можно связать и с тем, что он был едва ли не самым активным на поле, раз за разом создавая проблемы защитникам мерсисайдцев.

А вот после перерыва игра на поле изменилась. Ливерпуль вышел заряженным на победу, и вскоре это дало результат. Салах удачно прошел по флангу, после чего отдал пас на Мане. Тот момент не упустил.

Но через десять минут счет на табло вновь был равным – Жезус сумел удержать мяч в борьбе сразу с несколькими соперниками, после чего отдал пас в штрафную на Фодена. На этот раз футболист свою возможность не упустил, забив ударом в дальний угол ворот.

Проходит семь минут – и снова гол. На этот раз Салах решил сам обыграть нескольких игроков (при этом вблизи штрафной ему противостояли не защитники "горожан"), и пробить с острого угла. Удар достиг цели.

Но вырвать победу Ливерпулю в этом матче не удалось. На 81-й минуте атака гостей закончилась тем, что мяч отлетел к Де Брюйне. Алиссон возможно и справился бы с этим ударом, если бы не Матип – после рикошета от защитника мяч залетел в ворота.

Матч так и закончился вничью 2:2. Благодаря этому Челси вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя соперников. Ливерпуль же на втором месте, а Манчестер Сити идет третьим.