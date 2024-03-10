Ничья в пользу Зинченко: Ливерпуль не сумел обыграть МанСити в битве за чемпионство – видео

Поединок Ливерпуля против Манчестер Сити был центральным в 28-м туре АПЛ. В зрелищном матче соперники не смогли определить сильнейшего.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1

Голы: Макаллистер, 50 (с пен.) – Стоунс, 23

В воскресенье, 10 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити. Очный поединок должен был определить главного претендента на чемпионство, пишет 24 Канал.

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Фавориты забивают только со стандартов

Соперники не собирались отсиживаться в обороне и выжидать шанс в контратаке. Уже с первых минут опасные моменты начали возникать у ворот обеих команд. На 19-й минуте колумбийский форвард "мерсисайдцев" Луис Диас забил гол Эдерсону. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

На 23-й минуте встречи гости повели в счете. Де Брюйне с углового сделал опасную подачу в штрафную площадку, где мяч подстерегал Джон Стоунс. Удар с близкого расстояния центрбека МанСити был безупречным.

Во втором тайме команда Клоппа усилили давление на ворота "горожан". Это принесло результат на 49-й минуте. Голкипер Сити Эдерсон грязным подкатом сбил одного из игроков Ливерпуля. В итоге арбитр назначил пенальти.

Приговор судьи исполнил Макаллистер, который переиграл вратаря. После пропущенного гола Эдерсон не смог продолжить поединок. Бразилец вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Хозяев поля не устраивал такой счет. Отличные шансы забить гол упустили Диас, Нуньес и Салах, который вышел на замену во втором тайме.

На последних минутах встречи Жереми Доку мог принести победу команде Гвардиолы. Однако его удар лишь испытал на прочность стойку.

В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.

Этот результат не изменил турнирное положение команд. Ливерпуль сравнялся по очкам с Арсеналом (64), но из-за лучшей разницы забитых-промущенных мячей "канониры" остались на первой строчке.

У Манчестер Сити третье место и 63 балла. Так что вся бортьба за чемпионство впереди.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити