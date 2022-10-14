Битва Салаха против Холанда: когда и где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити

Английские гранды выяснят между собой более сильного. Для Ливерпуля это шанс вернуться в борьбу за самые высокие места, для Сити – возможность выйти в лидеры.

В воскресенье, 16 октября, в АПЛ пройдет центральный матч 11 тура. На стадионе "Энфилд" сойдутся Ливерпуль и действующий чемпион Манчестер Сити. Начало – в 18:30 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити? Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Setanta Sports, а также на онлайн-платформе setantasports.

Турнирное положение

Команда Юргена Клоппа очень неудачно начала сезон 2022-2023 в чемпионате Англии. Из восьми матчей мерсисайдцы выиграли всего два поединка и расположились на десятом месте в турнирной таблице.

В Сити же дела гораздо лучше. Команда Пепа Гвардиолы одержала 7 побед и две ничьи в девяти играх. Это позволяет "горожанам" идти по вторым в АПЛ, отставая от лидера Арсенала на один балл.

Лидеры команд

Удивительную форму демонстрирует новичок Сити Эрлинг Голланд. В девяти матчах он забил 15 голов, только одному сопернику в АПЛ не забив. Не менее удивительная форма и у Фила Фодена – 6 голов и три ассиста.

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У Ливерпуля аналогичный англичанину показатель имеет Роберто Фирмино (6+3). А вот на эффективного Луиса Диаса (3+2) Клопп пока не может рассчитывать, он не сыграет до конца декабря из-за травмы.

Кадровая ситуация

Вообще у "красных" эпидемия повреждений. Как только восстановился Эндрю Робертсон. как вылетел его коллега с правого фланга обороны Трент Александер-Арнольд.

Также Клопп не может рассчитывать на Кейта, Окслейда-Чемберлена, Матипа и Артура. У Гвардиолы ситуация гораздо лучше – он не может рассчитывать на Уокера, Стоунза и Филлипса.

История встреч

За всю историю встреч Ливерпуль и Манчестер Сити отыграли 193 очных матча. Превосходство на стороне Ливерпуля (93 побед). Еще 48 игр остались за Сити, а 52 получились ничейными.

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При этом команды часто выдают голевую феерию. В пяти последних играх команд было забито по 4+ гола. В последней их встрече, состоявшейся в рамках Суперкубка Англии, торжествовал Ливерпуль со счетом 3:1.