Капитуляция на "Энфилде": Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед в принципиальном дерби – відео

В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги встречались Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Подопечные Юргена Клоппа нанесли болезненное поражение манкунианциям.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88

Команда Юргена Клоппа никак не может занести нынешний сезон в свой актив. Мерсисайдцы застряли в середине турнирной таблицы, упустив шансы на медали. Зато подопечные тен Хага ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

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Разгром на МЮ "Энфилде"

Впрочем, поединок принципиальных соперников перевернул все с ног на голову. Начало игры не предвещало разгрома. Лишь в конце первого тайма Коди Гакпо забил гол в раздевалку.

Вторая половина матча еще долго будет сниться игрокам МЮ в ужасающих снах. В дебюте второго тайма мяч дважды побывал в воротах де Хэа. Сначала Дарвин Нуньес метко замкнул головой передачу партнера по команде, а через несколько минут Гакпо оформил дубль.

На 66-й минуте матча Салах оказался перед воротами и отправил мяч в сетку ворот манкунианцев. Но на этом неприятности для подопечных тен Хага не закончились.

Нуньес, Салах и Фирмино довели счет до неприличного. Такого позора не ожидал никто. В итоге победа Ливерпуля со счетом 7:0 стала самой большой в истории дерби.

Победа над Манчестер Юнайтед позволила Ливерпулю подняться на пятую строчку. Теперь в активе команды Клоппа 42 пункта. Манчестер Юнайтед сохранил за собой третье место.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед