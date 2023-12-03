Ливерпуль вырвал победу в почти мертвом матче благодаря безумным мячам: видео крутых голов

Команда Юргена Клоппа испытала немалые проблемы в матче с Фулхэмом и была близка к потере очков. Впрочем, эффектные голы из-за пределов штрафной спасли мерсисайдцев.

Ливерпуль – Фулхэм 4:3

Голы: Лено, 20 (автогол), Макаллистер. 38, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 – Уилсон, 24, Тете, 45+3, Декордова-Рид, 80.

В эти выходные в АПЛ прошли матчи 14 тура сезона 2023-2024. В одной из игр Ливерпуль принимал лондонский Фулхэм, пишет 24 канал.

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Матч не должен был содержать в себе много интриги, ведь команда Юргена Клоппа была явным фаворитом. Впрочем, гости дали бой мерсисайдцам, которые остались без основного кипера Алиссона.

В первом тайме команды обменялись двумя голами с каждой стороны. И если мячи Фулхэма были рабочими, Ливерпуль забивал очень красиво. В первом случае Александер-Арнольд вкусно пробил со штрафного и мяч от спины Лено очутился в воротах.

А позже Макаллистер эффектно поразил "девятку" невероятной дальней пушкой. На 80-й минуте лондонцы вышли вперед и Ливерпуль оказался на грани потери очков. Впрочем, команду Клоппа снова спасли дальние удары.

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Немец выпустил на поле опорника Эндо и тот уже через четыре минуты красиво поразил ворота "коттеджеров". А всего через минуту после этого Александеру-Арнольду дали пробить с линии площадки и та вырвала победу для мерсисайдцев.

Таким образом, "красные" получили девятую викторию этого сезона и поднялись на вторую строчку, воспользовавшись осечкой от МанСити (3:3 против Тоттенхэма). Впереди только Арсенал, команда Зинченко имеет гандикап в два очка.

Видеообзор матча Ливерпуль – Фулхэм: