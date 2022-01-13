Арсенал в меньшинстве отстоял ничью с Ливерпулем в полуфинале Кубка английской лиги

Ливерпуль 13 января сыграл против "Арсенала" в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Первая встреча завершилась нулевой мировой.

Ливерпуль – Арсенал 0:0

Удаление: Джака, 24 (Арсенал)

История противостояний между этими клубами в Кубке английской лиги насчитывает 16 матчей.

До этого поединка обе команды имели в своем активе по пять побед, еще 6 встреч завершались мировой.

Последний матч в АПЛ между Ливерпулем и Арсеналом закончился разгромным поражением "канониров" 4:0.

Достойно внимания Челси во втором матче обыграл Тоттенхэм, став первым финалистом Кубка английской лиги: видео

Уже на старте матча Арсенал произвел вынужденную замену, поле покинул травмированный Соареш. До экватора первого тайма команды не создали ни одного 100-процентного случая возле ворот обоих голкиперов.

На 24-й минуте гости сами себе усложнили жизнь. Джака, любящий собирать красные карточки, после грубого подката оставил свою команду в меньшинстве. 75 минут Арсеналу пришлось играть вдесятером.

Ляказетт проверил бдительность вратаря Ливерпуля неожиданным ударом. Но мяч после его выстрела пролетел мимо ворот.

Команды доходили до штрафных, но не хватало последнего результативного паса. Первую часть игры клубы завершили нулевой ничьей.

"Сухой" тайм

После отдыха острее заиграл Ливерпуль. Но оборона Арсенала надежно ликвидировала многочисленные атаки "мерсисайдцев".

Остро было на экваторе второго тайма. Минамино подхватил передачу, но мяч после удара с острого угла пролетел рядом со штангой. Непонятно, то ли футболист Ливерпуля пробивал, то ли он простреливал на партнера по команде.

Давление Ливерпуля не принесло победы

Аллисон в эффектном прыжке парировал опасный выстрел от Сака. Юрген Клоппа решил освежить игру своей команды и произвел две замены в последние 15 минут основного времени кубкового матча.

Хендерсон отважился на дальний удар, но выстрел игрока Ливерпуля был гораздо выше ворот.

Уже в компенсированное к матчу время Джонс упал в штрафной Арсенала. Но главный арбитр не повелся на апелляции футболиста.

Первый полуфинальный матч завершился нулевой мировой.

20 января Ливерпуль и Арсенал окончательно определят победителя противостояния. Решится кто будет противостоять Челси в финале Кубка английской лиги.