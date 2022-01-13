Ліверпуль – Арсенал 0:0

Вилучення: Джака, 24 (Арсенал)

Історія протистоянь між цими клубами у Кубку англійської ліги налічує аж 16 матчів.

До цього поєдинку обидві команди мали у своєму активі по 5 перемог. ще 6 зустрічей завершувались мировою.

Останній матчі в АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом закінчився розгромною поразкою "канонірів" 4:0.

Варте уваги Челсі у другому матчі обіграв Тоттенхем, ставши першим фіналістом Кубка англійської ліги: відео

Вже на старті матчу Арсенал зробив вимушену заміну, поле покинув травмований Соареш. До екватора першого тайму команди не створили жодної 100-відсоткової нагоди біля воріт обох голкіперів.

Швидше вилучення! На 24-й хвилині гості самі собі ускладнили життя. Джака, який полюбляє збирати червоні картки, після грубого підкату залишив свою команду у меншості. 75 хвилин Арсеналу довелось грати у десятьох.

Ляказетт перевірив пильність воротаря Ліверпуля несподіваним ударом. Але м'яч після його пострілу пролетів повз ворота.

Команди доходили до штрафних майданчиків, але не вистачало останнього результативного пасу. Першу частину гри клуби завершили нульовою нічиєю.

"Сухий" тайм

Після відпочинку гостріше заграв Ліверпуль. Але оборона Арсенала надійно ліквідовувала численні атаки "мерсісайдців".

Гостро було на екваторі другого тайму. Мінаміно підхопив передачу, але м'яч після удару з гострого кута пролетів поруч зі стійкою. Незрозуміло, чи то футболіст Ліверпуля пробивав, чи то він прострілював на партнера по команді.

Тиск Ліверпуля не приніс перемогу

Аллісон у ефектному стрибку парирував небезпечний постріл від Сака. Юрген Клоппа вирішив освіжити гру своє команди та зробив дві заміни в останні 15 хвилин основного часу кубкового матчу.

Хендерсон наважився на дальній удар, але постріл гравця Ліверпуля був значно вище воріт.

Вже у компенсований до матчу час Джонс впав у штрафному Арсенала. Але головний арбітр не повівся на апеляції футболіста.

Перший півфінальний матч завершився нульовою мировою.

До слова. 20-го січня Ліверпуль та Арсенал остаточно визначать переможця протистояння. Вирішиться, хто буде протистояти Челсі у фіналі Кубка англійської ліги.