Ливерпуль против Арсенала: где смотреть горячую битву между лидерами АПЛ

Команда Александра Зинченко будет отстаивать звание "рождественского чемпиона Англии" в матче с прямым конкурентом. Ливерпуль отстает всего на бал, но является фаворитом в дуэли.

В чемпионате Англии на этой неделе пройдут матчи 18 тура АПЛ сезона 2023-2024. Безусловно, главной встречей тура станет сражение на "Энфилде" между Ливерпулем и Арсеналом.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал

В Украине центральная встреча АПЛ будет показана в прямом эфире. Официальным транслятором турнира в нашей стране является компания Setanta, поэтому матч Ливерпуль – Арсенал онлайн будет показан на телеканале Setanta Sports.

Также игра будет доступна и на ОТТ-платформе Setanta Sports. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Арсенал пройдет и на сайте 24 канала. Начало – 23 декабря (суббота) о 19:30 по киевскому времени.

Турнирное положение

Оба клуба идут среди лидеров чемпионата Англии. Арсенал одержал 5 побед в последних шести матчах АПЛ и вышел на первое место в прошлом туре. Важную роль в успехах лондонцев играет Александр Зинченко, закрепившийся как игрок основы.

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В одном балле позади "канониров" расположились Ливерпуль и Астон ВИЧ, но мерсисайдцы идут выше благодаря разнице голов. Команда Юргена Клоппа прошлый тур встречала первой, но осечка в игре с Манчестером Юнайтед отбросила "красных" вниз.

Кто травмирован

Оба клуба имеют определенные кадровые проблемы, но к отсутствию большинства игроков они уже привыкли. В Ливерпуле пока недоступны Робертсон, Матип, Макаллистер и Жота, а также под вопросом участие Гравенберха.

Впрочем, если к отсутствию Роббо уже привыкли, то вот заменить аргентинца и голландца довольно тяжело. Арсенал же пока остается без Тимбера, Томиясу, Жоржиньо, Партея и Виейры, но из этих игроков важную роль играл разве что итальянец. Его и Партея сейчас удачно заменяет Гаверц.

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История встреч Ливерпуля и Арсенала