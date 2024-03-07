Готовы получить техническое поражение: европейская сборная категорически отказывается играть с Беларусью

Во вторник, 5 марта, состоялась жеребьевка квалификационного турнира к Евро-2025 по футболу среди женщин. После ее проведения литовцы в очередной раз продемонстрировали, что являются настоящими друзьями Украины.

В отличие от россиян, после начала полномасштабного вторжения белорусским футболистам не запретили участвовать в международных соревнованиях. Единственным ограничением является проведение домашних матчей за пределами страны.

Читайте также Был настоящим другом Украины: на фронте погиб фанат литовского Жальгириса Тадас Тумас

Принципиальная позиция

По итогам жеребьевки, Литва попала в одну группу именно с Беларусью, а также Кипром и Грузией. Балтийская страна систематически поддерживает Украину во время войны и постоянно призывает отстранить россиян и белорусов от международных соревнований на всех уровнях. На этот раз литовцы решили в очередной раз продемонстрировать свою солидарность с нашим народом и готовы пойти на серьезный шаг.

Президент Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс заявил, что женская сборная будет бойкотировать матчи с Беларусью. Он намерен обсудить ситуацию с УЕФА, и, если организация не пойдет навстречу, то ЛФФ готова платить штраф или же получить два технических поражения.

"Я лечу в Швейцарию в четверг, у нас там будет заседание комитета УЕФА, и мы договорились обсудить этот вопрос в пятницу. Наша позиция принципиальная. Мы пытаемся понять, что будет с командой, если она откажется играть два матча – это будут только технические поражения 0:3 или дисквалификация на весь цикл?

Мы можем получить технические поражения, наказание, ноль очков, но мы не будем играть. С этим соглашается и тренер. Кажется, в УЕФА тоже нас понимают, знают ситуацию, просто надо понять, каким будет наказание за бойкот,

– сказал Станкявичюс.

Отметим, что отбор на Евро-2025 начнется 3 апреля 2024 года. Финальный турнир состоится в Швейцарии и продлится со 2 по 27 июля 2025 года.

. Украина в квалификации попала в группу B4. Команда Владимира Пятенка сыграет в квартете вместе с Уэльсом, Хорватией и Косово.