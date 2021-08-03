Лишь двое украинцев в старте: составы Шахтера и Генка на матч квалификации Лиги чемпионов
3 августа 2021 , 20:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер стартует в еврокубках. Первый матч "горняков" против бельгийского Генка на выезде. Оба тренера определились со стартовыми составами на этот матч.
Игра Генк – Шахтер начнется в 21:00. Это будет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный Матч состоится 10 августа в Киеве.
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В этом матче главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби решил выпустить лишь двух украинцев – вратаря Трубина и защитника Матвиенко. И сразу трех пожилых новичков команды – Марлона, Педринью и Траоре.
При этом Матвиенко в этом матче сыграет на левом фланге обороны. И именно ему досталась капитанская повязка.
Стартовые составы команд
- Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Педринью, Соломон, Траоре
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко
- Генк: Вандервордт, Муньос, Садик, Лукуми, Артеага, Хейнен, Грошовски, Бонгонда, Трезор, Ито, Онуачу
Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтинг, Ойл, Пейнтсил, Немет, Торстведт, Куэста