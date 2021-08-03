Лишь двое украинцев в старте: составы Шахтера и Генка на матч квалификации Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер стартует в еврокубках. Первый матч "горняков" против бельгийского Генка на выезде. Оба тренера определились со стартовыми составами на этот матч.

Игра Генк – Шахтер начнется в 21:00. Это будет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный Матч состоится 10 августа в Киеве.

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В этом матче главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби решил выпустить лишь двух украинцев – вратаря Трубина и защитника Матвиенко. И сразу трех пожилых новичков команды – Марлона, Педринью и Траоре.

При этом Матвиенко в этом матче сыграет на левом фланге обороны. И именно ему досталась капитанская повязка.

Стартовые составы команд