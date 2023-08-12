Еще отметился благородным поступком: Месси забил за Интер в 5-м матче подряд – видео разгрома

Лионель Месси продолжает феериит на территории США. Аргентинский футболистов еще раз доказал свой сверхвысокий класс.

Лионель Месси забил в пятом матче подряд за Интер Майами. Многократный обладатель "Золотого мяча" помог "цаплям" выйти в полуфинал престижного турнира, пишет 24 Канал.

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Невозможно остановить

Аргентинская звезда в очередной раз устраивает шоу для любителей футбола на североамериканском континенте. На этот раз его команда Интер Майами встретилась в четвертьфинале Кубка лиги с Шарлоттом, который Месси и компания разгромили со счетом 4:0. Лионель забил только последний гвоздь в гроб соперника "цапель", оформив четвертое финальное взятие ворот. Аргентинец слета поймал мяч и реализовал свой момент. И вот аргентинец выделился еще и лидерскими качествами в матче.

Видео гола Месси:

Интер заработал пенальти на 12-й минуте встречи. Все ожидали, что к выполнению одиннадцатиметрового удара подойдет именно многократный обладатель "Золотого мяча", однако он решил отдать шанс отличиться Джозефу Мартинезу, который реализовал свой шанс. Впоследствии нападающий "цапель" поблагодарил Месси, отметив, что этот гол помог ему вернуть уверенность в себе.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Таким образом, "цапли" вышли в полуфинал соревнований, где встретятся с Филадельфией Юнион (другую пару формируют Монтеррей и Нэшвилл). Следует отметить, что четвертьфинальный поединок со стартовых до последних минут провел Сергей Кривцов, что является привычным делом для украинца. Месси же в свою очередь отличился 8-м голом в футболке Интера в 5-х матчах.

Видеообзор поединка: