Ліонель Мессі забив у п'ятому матчі поспіль за Інтер Маямі. Багаторазовий володар "Золотого м'яча" допоміг "чаплям" вийти у півфінал престижного турніру, пише 24 Канал.

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Аргентинська зірка вкотре влаштовує шоу для пошановувачів футболу на північноамериканському континенті. Цього разу його команда Інтер Маямі зустрілась у чвертьфіналі Кубка ліг із Шарлоттом, який Мессі та компанія розгромили із рахунком 4:0. Ліонель забив тільки останній цвях у домовину суперника "чапель", оформивши четверте фінальне взяття воріт. Аргентинець зльоту упіймав м'яч та реалізував свій момент. Та от аргентинець виділився ще й лідерськими якостями у матчі.

Відео голу Мессі:

Інтер заробив пенальті на 12-ій хвилині зустрічі. Усі очікували, що до виконання одинадцятиметрового удару підійде саме багаторазовий володар "Золотого м'яча", проте він вирішив віддати шанс відзначитися Джозефу Мартінезу, який свій шанс реалізував. Згодом нападник "чапель" подякував Мессі, відзначивши, що цей гол допоміг йому повернути впевненість у собі.

До речі. Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

Таким чином, "чаплі" вийшли у півфінал змагань, де зустрінуться із Філадельфією Юніон (іншу пару формують Монтеррей та Нешвілл). Варто відзначити, що чвертьфінальний поєдинок зі стартових до останніх хвилин провів Сергій Кривцов, що є звичною справою для українця. Мессі ж у свою чергу відзначився 8-им голом у футболці Інтера у 5-и матчах.

Відеоогляд поєдинку: