Первые невзгоды в Майами: Месси грубо сфолил против оппонента, с которым поспорил – эмоциональное видео

Лионель Месси показал свой характер в США. Аргентинский футболист долго не мог выяснить отношения с футболистом вражеской команды.

Лионель Месси стал участником конфликта на последнем матче Интер Майами. Причиной стал жесткий фол от аргентинца, пишет 24 Канал.

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Обычные для футбола эмоции

Многократный обладатель "Золотого мяча" продолжает зажигать в составе "цапель" на всех фронтах. Месси еще раз смог отличиться в ворота соперника в футболке Интера, оформив дубль в кубковом матче с Орландо Сити. Однако в этот раз аргентинец еще и дебютировал за маямский коллектив и в плане конфликтов. Лионель повел себя нагло в одном из эпизод матча.

Аргентинский футболист грубо сфолил против игрока вражеской команды Сесара Араухо, блокировав поэтому путь мяча так, что уругвайский футболист моментально оказался на газоне. Сразу же после этого момента, когда игрок Орландо Сити догнал Месси и придержал его, Лионель начал апеллировать к судье, требуя желтой карточки для обидчика. Но вот это не стало финишем конфликта, а только его началом. Месси из Араухо, возвращаясь в раздевалку, продолжили спорить на повышенных тонах едва так, что все едва не закончилось потасовкой, однако эмоции погасли вовремя.

Видео фола Месси:

Видео спора футболистов:

Напомним, что Лионель Месси успел провести за Интер Майами уже три поединка. В футболке "цапель" аргентинский футболист уже забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу, чем принес новой команде три победы подряд.