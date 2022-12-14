"Окончить карьеру здесь – блестяще": Месси определился со своей судьбой в сборной Аргентины

Сборная Аргентины 13 декабря пробилась в финал ЧМ-2022 по футболу, одолев Хорватию. Лионель Месси провел отличный поединок, в котором отличился по системе "гол плюс пас".

На 34-й минуте Лео реализовал 11-метровый удар, который вывел Аргентину вперед в счете 1:0. Присоединился Месси и к третьему мячу в ворота хорватов, роскошно "дураком" соперника и отдал на Альвареса, который оформил дубль в ворота Ливаковича.

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Месси: Очень приятно завершить свой путь на чемпионатах мира в финале

Аргентина обыграла Хорватию 3:0. В финале подопечные Лионеля Скалони сыграют против победителя второго полуфинала Франция – Марокко (старт матча 1/2 финала Мундиаля в Катаре 14 декабря в 21:00).

Поединок против хорватов стал для Месси 25-м на чемпионатах мира, а гол 11-м в футболке национальной команды на таком уровне соревнований.

После поединка Лионель расставил все точки над "I" по вопросу о его дальнейшей карьере в сборной. Месси не уверен, что сможет играть за Аргентину в следующий ЧМ, который состоится уже в 2026 году. Потому Мундиаль в Катаре станет для него последним в выступлениях за сборную.

Лео может с кубком в руках триумфально окончить карьеру на уровне национальной команды.

Очень приятно завершить свой путь на чемпионатах мира в финале. Все, что произошло в Катаре – невероятные эмоции как для меня, так и для болельщиков. Не уверен, что буду играть на ЧМ-2026, поэтому закончить карьеру здесь – блестяще,

– сказал Месси.

На текущем ЧМ нападающий ПСЖ забивал почти в каждом матче, кроме игры против Польши в групповом раунде. За 6 сыгранных поединков Месси наколотил 5 голов и отдал 3 ассиста.

За свою карьеру получил со сборной три серьезных достижения – вицечемпионство мира в 2014 году, завоевал победу на Кубке Америки в 2021-м и был олимпийским чемпионом в 2008-м.

Месси дебютировал за сборную Аргентины еще 17 августа 2005 года. Произошло это в товарищеском поединке против Венгрии, в котором Лео был удален с поля на 65-й минуте. За главную команду страны провел 171 матч, в которых забил 96 голов.