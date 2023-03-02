Вооруженные люди оставили Месси грозное сообщение: что угрожает лучшему футболисту планеты

Инцидент со стрельбой произошел в аргентинском городе Росарио. Преступники обстреляли супермаркет, принадлежащий семье супруги Месси.

Утром 2 марта вооруженные люди открыли огонь по супермаркету Unico в Росарио, принадлежащем семье супруги Месси Антонеллы Роккуцо. Для звездного аргентинца злодеи оставили угрожающее послание.

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Загадочное послание Месси

По сообщению полиции, в нападении участвовали двое мужчин на мотоциклах. Они произвели не менее десяти выстрелов по супермаркету Unico, повредив ролеты.

На дверной ручке супермаркета полиция обнаружила картонку с посланием к капитану сборной Аргентины.

Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио – прим.) тоже наркоторговец, он тебе не поможет,

– говорится в сообщении.

Полиция подозревает, что нападение совершили футбольные хулиганы. Мэр города Росарио Пабло Явкин недавно публично осудил главного тренера местной команды Мигеля Анхеля Руссо за высказывание, что некоторые футболисты отказываются играть в Росарио из-за господствующей там опасности.

Росарио – третий по численности населения город в Аргентине. В последнее время в городе наблюдается всплеск преступности, связанной с оборотом наркотиков. Месси часто посещает Росарио, где имеет дом в пригороде Фюнес.