Лион арендовал одного из лидеров Шахтера Тете

Донецкий Шахтер отпустил в аренду у Лиона бразильского легионера Тете. Правый вингер выступать за французов до конца сезона-2021/2022.

Новый вызов в жизни бразильца

31 марта французский клуб официально объявил об аренде Тете. Лион усилил атакующую линию команды.

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Новый клуб Тете неожиданно уходит далеко в чемпионате Франции – 10-е место. Лион за 29 туров заработал всего 29 очков.

У Тете есть действительный контракт с Шахтером, рассчитанный до конца декабря 2023-го. Однако в СМИ появилась информация, что французы смогут выкупить соглашение футболиста, если он поразит руководство и тренерский штаб. Но подобные слухи пока не подтвердили в Лионе.

Карьера Тете в Шахтере

В марте 2022 года бразилец поставил свою подпись под контрактом с "горняками".

За это время успел сыграть за дончан в 28 матчах, в которых наколотил 10 голов и сделал 2 ассиста.

Первую часть сезона донецкий клуб закончил на вершине турнирной таблицы УПЛ, опережая ближайшего конкурента, которым является Динамо, на два очка.