Лион арендовал одного из лидеров Шахтера Тете
1 апреля 2022 , 07:27Читати новину українською
Источник:сайт Лиона
Донецкий Шахтер отпустил в аренду у Лиона бразильского легионера Тете. Правый вингер выступать за французов до конца сезона-2021/2022.
Новый вызов в жизни бразильца
31 марта французский клуб официально объявил об аренде Тете. Лион усилил атакующую линию команды.
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Новый клуб Тете неожиданно уходит далеко в чемпионате Франции – 10-е место. Лион за 29 туров заработал всего 29 очков.
У Тете есть действительный контракт с Шахтером, рассчитанный до конца декабря 2023-го. Однако в СМИ появилась информация, что французы смогут выкупить соглашение футболиста, если он поразит руководство и тренерский штаб. Но подобные слухи пока не подтвердили в Лионе.Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Тете составляет 20 миллионов евро.
Карьера Тете в Шахтере
- В марте 2022 года бразилец поставил свою подпись под контрактом с "горняками".
- За это время успел сыграть за дончан в 28 матчах, в которых наколотил 10 голов и сделал 2 ассиста.
- Первую часть сезона донецкий клуб закончил на вершине турнирной таблицы УПЛ, опережая ближайшего конкурента, которым является Динамо, на два очка.