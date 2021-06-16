Лиги конференций: потенциальный соперник Ворсклы

В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конфедераций. Полтавская Ворскла получила своего потенциального соперника.

Армяне или финны: потенциальные соперники Ворсклы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конфедераций. На этом этапе турнира свои выступления начнет полтавская Ворскла.

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По итогам сезона-2020/2021 полтавский клуб занял 5 место в УПЛ. Команда из Полтавы была сеяной перед жеребьевкой и уже получила своего потенциального соперника в Лиге конфедераций.

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