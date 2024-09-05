Что стоит знать о Лиге наций 2024-2025: формат и расписание матчей, соперники и мотивация Украины
Лига наций подарит сборной Украины шесть интересных матчей в дивизионе В. Наша команда может не только вернуться в лигу А, а еще и улучшить свои шансы на выход на ЧМ-2026.
В четверг, 5 сентября, начинается новый сезон Лиги наций. Это уже будет четвертый розыгрыш турнира, который УЕФА основал в 2018 году. 24 Канал подробнее рассказывает, чего ждать от сезона 2024-2025.
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История Лиги наций
Лига наций была создана всего пять лет назад. УЕФА хотел уменьшить количество матчей без турнирной интриги, поэтому вместо многочисленных товарищеских игр было решено создать новый турнир.
В отличие от Евро или чемпионата мира он включает в себя все европейские сборные, которые делятся на дивизионы в зависимости от силы сборной. Внутри лиг A, B и C сборные разбиваются на четыре квартета, тогда как в лиге D – на две группы.
Команды из дивизионов B, C и D могут повыситься в классе, тогда как из лиг A, B и C – вылететь в дивизион ниже. При этом победители групп в лиге А выходят в финальную часть Лиги наций, где и разыгрывают трофей.
За это время УЕФА провел уже три розыгрыша соревнования. Чемпионами становились сборные Португалии (2019), Франции (2021) и Испании (2023). Что интересно, "финалы четырех" часто дарили фанатам разный перечень команд.
Логотип Лиги наций / фото Getty Images
Только Испании, Нидерландам и Италии удавалось выйти в два разных плей-офф, тогда как еще шесть команд попадали туда всего по одному разу. Украина же имеет в своем активе одно выступление в лиге А и два – в лиге В.
|СЕЗОН
|ЛИГА
|СУПЕРНИКИ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|МЕСТО
|2018-2019
|В
|Чехия
Словакия
|3
|0
|1
|5-5
|9
|1
|2020-2021
|А
|Испания
Германия
Швейцария
|2
|0
|4
|5-13
|6
|4
|2022-2023
|В
|Шотландия
Ирландия
Армения
|3
|2
|1
|10-4
|11
|2
Формат сезона 2024-2025
В этом сезоне лиги А, В и С состоят из 16-ти команд, тогда как в дивизионе D должно быть шесть сборных. В отличие от прошлых сезонов повыситься в классе смогут не только победители групп, а и вице-чемпионы.
Вторые места из дивизиона В будут биться в переходном плей-офф с третьими местами дивизиона А за право играть в "элите". В свою очередь третьи места лиги В будут играть в том же переходном плей-офф со вторыми местами лиги С за места во втором дивизионе.
Еще два матча будут определять обладателей билетов в дивизион С. В них сыграют вицечемпионы групп лиги D и две лучшие команды с последних мест лиги С. Триумфаторы групп напрямую повысятся в классе, последние места – напрямую вылетят в лигу ниже.
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Изменится и принцип отбора в "финал четырех". Ранее туда напрямую попадали победители групп лиги А, но теперь они будут биться в двухматчевых четвертьфиналах против вторых мест лиги А.
Состав групп по дивизионам Лиги наций 2024-2025:
|ГРУППА А1:
Хорватия
Португалия
Польша
Шотландия
|ГРУППА А2:
Италия
Бельгия
Франция
Израиль
|ГРУППА А3:
Нидерланды
Венгрия
Германия
Босния и Герцеговина
|ГРУППА А4:
Испания
Дания
Швейцария
Сербия
|ГРУППА В1:
Чехия
Украина
Албания
Грузия
|ГРУППА В2:
Англия
Финляндия
Ирландия
Греция
|ГРУППА В3:
Австрия
Норвегия
Словения
Казахстан
|ГРУППА В4:
Уэльс
Исландия
Черногория
Турция
|ГРУППА С1:
Швеция
Азербайджан
Словакия
Эстония
|ГРУППА С2:
Румыния
Косово
Кипр
Литва
|ГРУППА С3:
Люксембург
Болгария
Северная Ирландия
Беларусь
|ГРУППА С4:
Армения
Фарерские о-ва
Северная Македония
Латвия
|ГРУППА D1:
Гибралтар
Сан-Марино
Лихтенштейн
|ГРУППА D2:
Молдова
Мальта
Андорра
Матчи групповой стадии будут проходить в течение осени 2024 года. В свою очередь переходные игры запланированы на март 2025-го, а "финал четырех" – на начало июня следующего года. Что интересно, переходные матчи между лигами C и D вынесли аж на 2026 год.
|СТАДИЯ
|ДАТЫ
|Групповой раунд, 1 тур
|5-7 сентября 2024
|Групповой раунд, 2 тур
|8-10 сентября 2024
|Групповой раунд, 3 тур
|10-12 октября 2024
|Групповой раунд, 4 тур
|13-15 октября 2024
|Групповой раунд, 5 тур
|14-16 ноября 2024
|Групповой раунд, 6 тур
|17-19 ноября 2024
|Четвертьфиналы (лига А)
Переходные матчи (лиги А/В)
Переходные матчи (лиги В/С)
|20 марта 2025
23 марта 2025
|"Финал четырех"
|4-5 июня 2025
8 июня 2025
|Переходные матчи (лиги C/D)
|26 марта 2026
31 марта 2026
Второй шанс на ЧМ-2026
Кроме турнирной мотивации именно в Лиге наций, УЕФА придумал дополнительную в виде второго шанса попасть на чемпионат мира-2026. По итогам групповой стадии турнира формируется рейтинг европейских сборных.
В свою очередь в течение 2025 года будет проходить квалификация на ЧМ-2026, где будут сформированы 12 групп по 4-5 команд. Победители этой квалификации выйдут на Мундиаль напрямую, а 12 команд отправятся в плей-офф.
Сборная Украины стартует в Лиге наций / фото УАФ
Так вот в этот плей-офф попадут еще четыре сборные. Это будут четыре лучшие команды рейтинга Лиги наций, которые в своих квалификационных группах заняли места ниже второго.
То есть если Украина провалит отбор на ЧМ-2026, но окажется среди четырех лучших неудачников квалификации, то получит шанс попасть на Мундиаль через плей-офф. Суммарно в стыковых играх будут играть 16 сборных, которые будут разбиты на четыре "финала четырех" и определят обладателей четырех путевок.
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Шанс на первую корзину
Кроме этого, для Украины будет еще одна мотивация в Лиге наций. Дело в том, что жеребьевка квалификации на чемпионат мира пройдет в декабре этого года. Сейчас команда Сергея Реброва должна попасть во вторую корзину, поскольку имеет 13-й рейтинг среди всех европейских сборных.
Сергей Ребров сможет реабилитироваться после провала на Евро-2024 / фото Getty Images
Впрочем, если нашей команде удастся обогнать какую-то европейскую сборную в рейтинге ФИФА, то Украина будет посеяна в первой корзине и избежит встречи с лучшими командами континента. Это должно повысить шансы подопечных Реброва напрямую квалифицироваться на ЧМ.
Матчи Лиги наций – последний шанс для "сине-желтых" повлиять на рейтинг ФИФА. Ближайшими командами, опережающими Украину, являются Дания и Австрия. При этом нашей команде надо не только обойти одну из этих команд, а еще и не позволить никому другому себя обогнать. Ближайшие наши преследователи – Турция, Польша, Швеция, Уэльс и Венгрия.