Могли удвоить призовые: сколько заработала Украина за выступления в Лиге наций

Команда Александра Петракова не смогла выиграть свою группу в дивизионе В. Тем не менее, УАФ смогла заработать 1,5 миллиона евро за участие в турнире.

Сборная Украины не смогла одержать победу в группе Лиги наций. Расписав нулевую ничью с Шотландией, подопечные Петракова остались в дивизионе В, пишет 24 канал.

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Также наша команда упустила возможность удвоить призовые. Стали известны призовые, которые получит УАФ за выступления в турнире. За участие в Лиге наций всем сборным гарантированно начисляются следующие суммы:

Лига А – по 2,25 миллиона долларов

Лига В – по 1,5 миллиона долларов

Лига С – по 1,125 миллиона долларов

Лига D – по 750 тысяч долларов

Выходит, что наша команда заработала 1,5 миллиона евро . Эта сумма могла бы дорасти до трех миллионов, если бы подопечные Петракова выиграли группу.

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Согласно расписанию выплат УЕФА все победители групп получают вдвое больше стандартной суммы. Также дополнительные призы получат финалисты Лиги наций:

1 место – 10,5 миллиона евро

2 место – 9 миллионов евро

3 место – 8 миллионов евро

4 место – 7 миллионов евро

В следующем розыгрыше Лиги наций наша команда снова сыграет в дивизионе В. Турнир состоится в 2024 году, однако уже известен состав корзин и возможные соперники Украины.