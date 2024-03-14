Камбэк ПАОКа с Тайсоном, Астон Вилла выбила Аякс: результаты 1/8 финала Лиги конференций

Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Лиги конференций сезона-2023/24. Вашему вниманию – результаты всех ответных матчей 1/8 финала.

В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Определились счастливчики, которые продолжат борьбу за трофей, а также неудачники, завершившие еврокубковый сезон, пишет 24 Канал.

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Бывшие "горняки" вышли в четвертьфинал

Неожиданным разгромом завершился матч ПАОК – Динамо Загреб. После поражения (0:2) в первом поединке под угрозой вылета оказалась команда экс-игрока Шахтера Тайсона. Однако греки сумели забить пять голов в ворота хорватской команды и выйти в четвертьфинал. Динамовцы подсластили пилюлю лишь голом престижа. Кстати, Тайсон записал на свой счет ассист.

Лилль бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки по сумме двух матчей без сверхусилий преодолел австрийский Штурм. Фактически все было решено после первой встречи, когда "доги" забили три гола.

Среди других результатов стоит выделить победу Астон Виллы над Аяксом (4:0). Команда Унаи Эмери забила четыре гола и шагает за евротрофеем. А также убедительный реванш Брюгге над Мольде (3:0).

Драматическим оказался матч Маккаби Тель-Авив – Олимпиакос. Обидчик Зари в первом матче разобрался с греками 4:1. Ответный матч прошел по другому сценарию. "Легенда" по итогам основного времени восстановила паритет. В овертайме Олимпиакос довел преимущество до 6:1 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Виктория (Чехия) – Серветт (Швейцария) 0:0 (3:1 по пен.) (первый матч 0:0)

ПАОК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) 5:1 (первый матч 0:2)

Голы: Баба, 27, Сучич, 33 (А), Льямас, 42, Кулиеракис, 72, Живкович, 88 – Ходжа, 49

Фенербахче (Турция) – Роял Юнион (Бельгия) 0:1 (первый матч 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) 1:1 (первый матч 4:3)

Голы: Барак, 59 – Халайли, 88

Астон Вилла (Англия) – Аякс (Нидерланды) 4:0 (первый матч 0:0)

Голы: Уоткинс, 25, Бэйли, 60, Дуран, 75, Диаби, 81

Брюгге (Бельгия) – Мольде (Норвегия) 3:0 (первый матч 1:2)

Голы: Ольсен, 45+1, 48

Лилль (Франция) – Штурм (Австрия) 1:1 (первый матч 3:0)

Голы: Сантос, 43 – Вютрих, 45+2

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) 1:6 (первый матч 4:1)

Голы: Захави, 57 – Поденсе, 10, Фортунис, 36, Эль-Кааби, 45+3. 65, Йоветич, 93, Эль-Араби, 103

Кто вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Виктория (Чехия)

ПАОК (Греция)

Фенербахче (Турция)

Фиорентина (Италия)

Астон Вилла (Англия)

Брюгге (Бельгия)

Лилль (Франция)

Олимпиакос (Греция)

В пятницу, 15 марта, состоится церемония жеребьевки 1/4, 1/2 финала Лиги конференций сезона-2023/24. Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 11 апреля 2024 года. Ответные матчи – 18 апреля.