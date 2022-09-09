После гола уже было тяжело, – тренер Днепра-1 о поражении на старте группы Лиги конференций

Днепр-1 минимально уступил АЗ в первом туре группового раунда Лиги конференций. Тренер днепрян Валерий Городов прокомментировал проигрыш от нидерландского клуба.

Городов: До гола у наших ворот практически не было моментов

Наставник днепровского клуба отметил квалификацию соперника из Нидерландов, забившего единственный гол в матче. Автором взятия ворот Днепра-1 стал Дани де Вит. Валерий Городов отметил, что до пропущенного гола не было никаких моментов у ворот украинского клуба.

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Я уже говорил, что наши соперники – очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что ни будь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат,

– рассказал тренер Днепра-1.

Наставник прокомментировал игру главного форварда команды Артема Довбика, который в этот день "молчал". Городов отметил старания Артема и заверил, что команда сделает анализ и будет двигаться дальше.

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