Днепр-1 дал мастер-класс Динамо в еврокубках: кто вышел в плей-офф Лиги конференций

Состоялись все матчи 5-го тура группового раунда Лиги конференций-2022/2023. Определились первые клубы, которые за тур до окончания группового раунда пробились в плей-офф.

По итогам 5 туров 7 клубов гарантированно вышли в плей-офф Лиги конференций. Все уже определено в группах А, D и E, сообщает 24 канал.

Стоит узнать 3 клуба гарантированно вышли в 1/8 финала Лиги Европы: кто может избежать матча с Барселоной

Не обошлось без украинского клуба. Днепр-1 благодаря минимальной победе над Аполлоном (1:0) продолжает свое участие в плей-офф Лиги конференций. Подопечные Александра Кучера попробуют в последнем матче против АЗ побороться за прямую путевку в 1/8 финала турнира.

Что не смогло сделать Динамо, расписавшее мировую с АЭК из Ларнаки 3:3 в Лиге Европы. В случае победы киевляне могли продолжить борьбу в еврокубках в Лиге конференций, но не справились с этой задачей. Их соперник из Кипра продолжит еврокубковые выступления в Лиге конференций.

Интересная борьба за плей-офф развернулась в группах G и H Лиги конференций. Совершенно все команды претендуют на выход в плей-офф.

Кто пробился в плей-офф Лиги конференций

Истанбул

Фиорентина

Вест Хэм (1/8 финала)

Вильярреал (1/8 финала)

АЗ

Днепр-1

Юргорден (1/8 финала)

Остальные участники определятся в последнем 6-м туре группового раунда, который состоится 3 ноября.