Сенсационные греки и вторая попытка "фиалок": кто стал финалистом Лиги конференций 2024

В розыгрыше Лиги конференций состоялись ответные матчи в рамках полуфинальной стадии турнира. По итогу противостояний стали известны участники финала.

В прошлогоднем розыгрыше Лиги конференций Фиорентина пробилась в финал, но в решающем матче уступила английскому Вест Хэму (1:2). В сезоне 2023/24 "пурпурные" второй раз подряд сумели пройти весь турнирный путь и получили очередной шанс завоевать трофей, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в финале Лиги конференций

8 и 9 мая состоялись ответные матчи полуфинала Лиги конференций: Брюгге в домашнем матче принимал Фиорентину, а Олимпиакос встречался с Астон Виллой.

Брюгге – Фиорентина 1:1 (первый матч 2:3)

Голы: Де Кейпер, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

В первом поединке зрители увидели пять забитых голов. Голевая перестрелка завершилась со счетом 3:2 в пользу "фиалок". Такой результат оставлял неплохие шансы для Брюгге побороться за выход в финал.

В ответном матче хозяева быстро открыли счет. Результативным ударом отметился защитник Де Кейпер. Однако на большее "черно-синие" не сподобились". А за пять минут до завершения основного времени Фиорентина получила право на одиннадцатиметровый. Приговор судьи четко исполнил Бельтран.

Этот результат позволил Фиорентине второй раз подряд выйти в финал Лиги конференций.

Видеообзор матча Брюгге – Фиорентина

Олимпиакос – Астон Вилла 2:0

Гол: Эль-Кааби, 10, 81

Настоящей сенсацией завершилось противостояние Астон Виллы и Олимпиакоса. Фаворитом поединка считалась английская команда. Однако результат первого матча стал холодным душем для команды Унаи Эмери. Пирейский Олимпиакос на выезде победил "львов" со счетом 4:2.

В ответном матче подопечным Эмери нужно было ликвидировать гандикап. Однако поединок снова пошел не по сценарию испанского тренера. На 10-й минуте марокканский форвард Олимпиакоса Эль-Кааби открыл счет во встрече.

За 9 минут до завершения основного времени марокканец оформил дубль и окончательно похоронил шансы "Астон Виллы" на финал.

Представитель Греции стал вторым финалистом Лиги конференций.

Третий победитель Лиги конференций определится 29 мая. Фиорентина и Олимпиакос сыграют в Афинах на стадионе "Святой Софии". Триумфатор квалифицируется в групповой турнир Лиги Европы сезона 2024/25.