Ворскла сыграет в Лиге конференций против грузинской команды, возглавляемой украинским тренером

Определился соперник полтавской Ворсклы во 2-м раунде Лиги конференций. Неожиданным победителем противостояния Дила – ДАК 1904 оказался грузинский клуб.

Грузинский клуб Дила по сумме двух матчей 1-го раунда Лиги конференций оставил за бортом турнира словацкий ДАК 1904. В следующем раунде грузины сыграют против украинской Ворсклы, пишет 24 Канал.

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Неожиданный соперник Ворсклы

В первом матче победу праздновала словацкая команда, обыгравшая Дилу со счетом 2:1. В составе грузинского клуба гол на свой счет записал украинец Николай Ковталюк. В ответном матче Дила должна была побеждать с разницей в два мяча.

На 33-й минуте поединка вингер команды из Гори Гейл забил первый гол в ворота словаков. А за 5 минут до завершения матча бразилец Алеф Сантос вывел Дилу в следующий раунд Лиги конференций.

Отметим, что в воротах Дилы "сухой" матч отстоял бывший голкипер Колоса Евгений Кучеренко. Также 72 минуты отыграл форвард Ковталюк. А тренирует команду украинский специалист Андрей Демченко, хорошо известный по выступлениям в запорожском Металлурге.

Матчи 2-го квалификационного раунда между Ворсклой и Дилой состоятся 27 июля (в польском городе Тихи) и 3 августа (в Грузии).